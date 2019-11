Uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej w garnizonie mazowieckim Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji swojego święta, które przypada 11 listopada,pracownicy cywilni Policji garnizonu mazowieckiego odebrali z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Pana Artura Standowicza oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dra hab. Zbigniewa Mikołajczyka wyróżnienia, nagrody i listy gratulacyjne. Wyjątkowa uroczystość, bo obchodzona w 100 rocznicę utworzenia Policji Państwowej, odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Już po raz czwarty w tak uroczysty sposób, w garnizonie mazowieckim obchodzony był Dzień Służby Cywilnej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa na Placu Konstytucji 3 Maja 1 w Radomiu.

Policja to bowiem nie tylko funkcjonariusze, ale także pracownicy cywilni, których w mazowieckim garnizonie Policji jest aż 1 399. To ludzie bez których ciężkiej i oddanej pracy nie byłoby możliwe realizowanie ustawowych zadań Policji, a dzisiejsza uroczystość była szczególną okazją do podziękowania im za codzienną, rzetelną pracę. Z okazji Święta Służby Cywilnej mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk podziękował wszystkim pracownikom cywilnym za ich poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków. Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić cywilnych pracowników Policji, którzy, choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Policji.

Podczas uroczystości wyróżnionych zostało 145 pracowników mazowieckiego garnizonu Policji.

Wręczono m.in. Medale za Długoletnią Służbę, a wśród wyróżnionych złotymi medalami znalazły się Panie Elżbieta Bogusławska – Paniec z Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu, Urszula Pałyska z KPP w Garwolinie, Maria Pikus z KPP w Ciechanowie, Urszula Stalmach z KPP w Wyszkowie, Renata Węglewska z KPP w Gostyninie. Wśród wyróżnionych srebrnym medalem znalazł się także ksiądz kanonik Mirosław Dragiel. Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczona została m.in. Pani Katarzyna Brodnicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Pani Magdalena Siczek Zalewska z KWP zs w Radomiu, Panie Agata Kopyt i Monika Marchewka z KMP w Radomiu.

Pan Komendant Wojewódzki oraz komendanci powiatowi i miejscy Policji garnizonu mazowieckiego wyróżnili także nagrodami pieniężnymi swoich najlepszych pracowników.

Następnie Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu - Pani Anna Kwasiborska i Pan Marek Trojanowski wręczyli 7 Medali 100-lecia Powstania Policji Państwowej.

Uroczystość zakończył występ orkiestry Grandioso.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy.