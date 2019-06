Konferencja inaugurująca Kameralne Lato Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jest jednym ze współorganizatorów tegorocznej 12. już edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato, które odbędą się w lipcu. Gościem specjalnym konferencji inaugurującej projekt filmowy była aktorka Anna Mucha - ambasadorka Festiwalu.

Festiwal Kameralne Lato na dobre zadomowił się już w Radomiu. W tym roku będzie to 12. edycja tego projektu filmowego dla młodych twórców o wyrazistym profilu edukacyjno - społecznym. Jest to jedna z największych cyklicznych imprez filmowych w kraju, na której prezentowane są polskie filmy, w tym krótkometrażowe. Od początku festiwalu jego częścią integralną są warsztaty filmowe, w czasie których młodzi twórcy pod okiem znanych aktorów, reżyserów, operatorów przechodzą pełną drogę realizacji filmów: od scenariusza, przez montaż, aż do uroczystej prezentacji filmu fabularnego.

Podobnie, jak w latach ubiegłych współorganizatorem festiwalu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu. Mazowieccy policjanci będą służyć pomocą młodym filmowcom w czasie trwania całego festiwalu i przekazywać im wartości prewencyjne.

Tegoroczny festiwal będzie trwał od 7 do 13 lipca. Zapraszamy!

Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na oficjalnej stronie Kameralnego Lata: http://www.kameralnelato.pl. Materiały z dzisiejszej konferencji do pobrania w formacie pdf.