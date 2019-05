6 zatrzymanych, odzyskano prawie 2 tony sera i blisko tonę masła Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego z przasnyskiej komendy rozbili grupę przestępczą, zajmującą się kradzieżą wyrobów mleczarskich ze Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzelach. Zatrzymano 6 mężczyzn w wieku od 36 do 45 lat, mieszkańców Mazowsza. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 2 tony sera i blisko tonę masła o wartości około 42 tys. złotych. Łączna wartość skradzionych wyrobów mleczarskich w wyniku działania sprawców wynosi ponad 700 tys. złotych.





Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od dłuższego czasu rozpracowywali grupę przestępczą, której członkowie od około 2 lat mieli trudnić się kradzieżą i nielegalnym obrotem wyrobami mleczarskimi pochodzącymi ze Spółdzielni Mielczarskiej w Chorzelach. W trakcie prowadzonych działań 25 kwietnia 2019 roku, funkcjonariusze w miejscowości Brzeski Kołaki gm. Chorzele w pow. przasnyskim podczas kontroli samochodu dostawczego ujawnili, blisko 2 tony skradzionego sera i około 1 tony masła. Dalsze ustalenia doprowadziły policjantów do zatrzymania 6 mężczyzn w wieku od 36 do 45 lat, mieszkańców Mazowsza mających związek z tym nielegalnym procederem. Czterech z sześciu zatrzymanych mężczyzn to pracownicy Spółdzielni Mleczarskiej. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

asp.szt. K.Błaszczak