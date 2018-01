Spieszyło mu się... na cmentarz 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Audi A3 prowadzone przez 23–latka przełamało bariery ochronne i uderzyło w parkan cmentarza. Kierującemu udało się jednak wycofać i odjechać zniszczonym autem, a następnie wezwał pomoc drogową.

Garwolińska Policja została zawiadomiona przez zarządcę o uszkodzonym parkanie. Jak się okazało do zdarzenia doszło w piątek w nocy. Mundurowi natychmiast zabezpieczyli nagrania z kamer miejskich oraz nagrania z monitoringu z pobliskich obiektów handlowych. Po kilkugodzinnej żmudnej pracy „śledzenia” zabezpieczonego monitoringu policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło 30 minut po północy w piątek. Mężczyzna kierujący pojazdem wjechał w ogrodzenie cmentarza uszkadzając go, wycofał i odjechał z miejsca zdarzenia, a następnie wezwał pomoc drogową.

Po ustaleniach okazało się, że sprawcą jest 23-latek, mieszkaniec gm. Garwolin, którego policjanci w wczoraj zastali w pracy. Młody kierowca nie był zaskoczony wizytą mundurowych i oświadczył, że wiedział że i tak go znajdą, dlatego rozważał czy aby samemu nie zgłosić się na Policję – lecz podobno... od piątku nie zdążył.

Mężczyzna został ukarany, a dodatkowo będzie musiał ponieść koszty naprawy uszkodzonego parkanu oraz barier ochronnych.

Apelujemy do kierowców o ostrożność. Pośpiech i podejmowanie zachowań ryzykowanych na drogach, szczególnie w zimowym okresie, kiedy nawierzchnia jest śliska lub zaśnieżona mogą zakończyć się tragicznie.

Autor: asp. szt. Marek Kapusta/AC